خارجية فرنسا طالبت بتحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي

طالبت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ بـ"تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيرةً إلى "اننا نتشاور مع حلفائنا الأوروبيين بشأن إجراءات واضحة بحق المسؤولين عن قتل خاشقجي".

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