وزير اسرائيلي: حياة يحيى السنوار محدودة ولن ينهيها في منزل للعجزة

لفت وزير ​البناء​ والاسكان الاسرائيلي، يؤاف غالانت إلى أن "حياة زعيم حركة "حماس" في ​قطاع غزة​ يحيى السنوار محدودة ولن ينهيها في منزل للعجزة"، مهدداً بـ"شن حرب جديدة على قطاع غزة".

وأشار إلى أن "حماس" في مفترق طرق دراماتيكي، عليها فيها أن تعيد حساباتها فيما إذا كانت تريد محاربة ​إسرائيل​ أو الحفاظ على الهدوء الذي ساد في الأسبوع الذي مضى"، لافتاً إلى أنه "إذا كانوا يريدون قتال، فسوف نهزمهم، إذا كانوا يريدون أن يتصرفوا ويتحدثوا من خلال طرف ثالث، فسوف نسمعهم”".

وأضاف: "ستكون هناك حملة كبيرة أخرى في غزة، لكن إسرائيل ستحدد متى وكيف سيحدث ذلك، وليس "حماس"، مشيراً إلى "انني لن أقول ما سنفعله، من الأفضل التحدث عن العمليات بعد إطلاقها، وليس قبل وسننتصر ، ستدفع حماس الثمن"، لافتاً إلى أن "الحرب هي الخيار الأخير، وهو السيناريو الأسوأ".