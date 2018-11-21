وزير التنمية المحلية: فحص 10 ملايين مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" بالمرحلة الأولى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات مستعدة لتدشين المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، الخميس المقبل.

وأضاف شعراوي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن "المرحلة الثانية بها استعداد أقوى من المرحلة الأولى وتضم 11 محافظة ذات كثافة سكانية عالية".

وتابع: "تجاوزنا 10 ملايين مواطن تم فحصهم بمبادرة (100 مليون صحة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية خلال المرحلة الأولى"، مشيدًا بوعي المواطن ودورهم.

وأضاف أن "المحافظين ينسقون مع جميع الجهات، ومعدلات الفحص عالية للغاية".