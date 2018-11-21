رئيس لجنة الفيروسات الكبدية: فيروس سي لم يعد مرضًا مخيفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قاال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الأربعاء، إن فيروس "سي" لم يعد مرضًا مخيفًا كما كان من قبل.

وأضاف دوس، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لكشف تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية-، أن العلاج بات متوفرًا ونسبة الشفاء به 95%.

وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في المؤتمر، إن المحافظات مستعدة لتدشين المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، الخميس المقبل.