بالصور.. "قنصوه" يتفقد وحدات الكشف عن "فيروس سي" في مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للوحدات المتنقلة لفحص المواطنين للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية بمكتبة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وتستمر الوحدات المتنقلة بمكتبة الإسكندرية على مدار يومين، وذلك بالتنسيق بين نقابة العاملين بالمكتبة وغرفة العمليات الرئيسية المنسقة لمبادرة "100 مليون صحة".

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة في المبادرة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سي وأمراض السمنة والضغط والسكر، مؤكدا أن التحاليل والعلاج للمصابين بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة.

وتستهدف المبادرة التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، فحص 3.6 مليون مواطن سكندري من خلال 400 نقطة ثابتة و18 وحدة متنقلة على مستوى المدينة الساحلية.