مصلى مؤقت بديلاً للمجمع الإسلامي بواحة الداخلة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استغلال قطعة أرض فضاء كائنة بجوار المسجد الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة، كمصلى يسع لعدد 500 مصلى لحين الانتهاء من مشروع المجمع الإسلامي الكبير بالمدينة.

وأكد الزملوط، خلال جولة تفقدية بمركز الداخلة، أنه وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة إنشاء مظلة وفرشها مع مراعاة اتجاه الشمس ورفع كفاءة وتطوير دورات المياه المجاورة لها لاستخدامها كمسجد حتى الانتهاء من بناء المجمع الإسلامي الكبير، على أن يجري الانتهاء من جميع الأعمال في موعد غايته 15 يومًا من الآن.