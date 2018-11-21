منع وحجب وغرامة.. لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"- فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
حصل مصراوي، أمس، على نص المسودة النهائية للائحـة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة جمال شوقي، والتي جاءت في 30 مادة ومن المقرر إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإقرارها.
وينشر مصراوي، في فيديوجراف، أبزر العقوبات التي شملتها اللائحة، والتي تصل للحجب ومنع البث، وغرامة تصل لنصف مليون جنيه.
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