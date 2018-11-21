الإمارات تحكم على بريطاني بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتجسس



أصدرت محكمة في أبوظبي الاربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق بريطاني متهم بالتجسس، حسبما أفادت متحدثة باسم عائلته لوكالة فرانس برس.



وقالت المتحدثة مفضّلة عدم استخدام اسمها في اتصال هاتفي إن جلسة محاكمة ماثيو هيدجيز (31 عاما) استغرقت أقل من خمس دقائق، وأن محاميه لم يكن حاضرا.



وأوضحت "يمكننا أن نؤكد أنه حكم عليه بالسجن المؤبد".



وسارعت لندن الى التعبير عن "صدمتها العميقة" بعد الحكم.



وفي الخامس من أيار/مايو أوقف هيدجيز في مطار دبي. وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.



وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 تشرين الاول/اكتوبر، حتى موعد جلسة محاكمته الاربعاء.



وقالت وسائل اعلام اماراتية انه يحق للمتهم الطعن بالحكم خلال 30 يوما.



وكانت الإمارات أكدت الشهر الماضي أن البريطاني يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".



وبحسب النائب العام حمد سيف الشامسي، فإن هيدجيز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".