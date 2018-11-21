وفاة نزيل محكوم بالغرامة ألف جنيه

دونت شرطة مدني شرق بولاية الجزيرة بلاغا من عريف شرطه يتبع لشرطة السجن والإصلاح أفاد فيه بان أحد النزلاء توفي بمستشفى الشرطة متأثرا بحالة مرضية.. ومن خلال الإفادات المدونة بيومية التحري، اتضح بان النزيل تحاكم أمام محكمة جنايات جبل أولياء بالغرامة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة شهرين وأثناء قضائه عقوبة السجن البديل للغرامة عاني من الإعياء لتقوم الشرطة بإسعافه للمستشفى إلا أن القدر كان اسرع ليتوفى إلى رحمة مولاه بحسب صحيفة الدار وتم تحويل الجثة للمشرحة وإخطار أسرته لمتابعة الإجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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