الأشغال الشاقة 15 سنة لمدانين بتسريب أراضي

الخليج 365 | فريق التحرير

أصدرت محكمة بداية قلقيلية، الأربعاء، حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، بحق شخصين من قرية كفر ثلث في المحافظة، أُدينا بجرم تسريب أراضٍ للاحتلال.

واعتقل جهاز المخابرات في قلقيلية "ف.ع. ي"، و"ع. خ.م"، بتاريخ 8 كانون ثاني/يناير 2018، للاشتباه بتورطهما في تسريب أراضٍ في القدس وقلقيلية ونابلس وطولكرم، وفي الأراضي المحتلة عام 1948، وقد قاما بذلك بالتعاون مع سمسار من فلسطينيي 48، وعميل هارب إلى إسرائيل، في إطار صفقة -لم تتم- وقيمتها 8 ملايين دينار أردني.