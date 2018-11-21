كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعد مشروعا لبناء عاصمة جديدة لجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت شركة هندسية بكوريا الجنوبية خطة لبناء عاصمة جديدة لجنوب السودان بالتعاون مع شركتين مغربيتين أيضا. وصرحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حكومة جنوب السودان احتفلت بإطلاق مشروع الخطة الرئيسية لبناء عاصمة جديدة في "رامشيل" بالمشاركة مع كبار الخبراء الكوريين الجنوبيين والمغاربة. وسوف تقوم الشركة بوضع خطة أساسية لبناء مرافق كثيرة مثل الطرق والمناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في العاصمة الجديدة خلال الأشهر القادمة. وسيتكلف هذا المشروع 3.5 مليون دولار تم الحصول عليها بالدعم المجاني من الحكومة المغربية لجنوب السودان. وقد أجريت مناقشات كثيرة لتحديد رامشيل عاصمة لجنوب السودان وذلك منذ انقسام السودان 2011.

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