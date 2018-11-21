كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع اتفاقية بين الكونغو والإمارات للإعفاء المتبادل من التأشيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله آل نهيان ونظيره الكونغولي شي أوكيتوندو بأبوظبي الاثنين الماضي اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين. وصرحت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء شمل أيضا البحث عن سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين في مجالات كثيرة. ومن جانبه، أكد أوكيتوندو أهمية العلاقات التي تجمعت دائما بين الدولتين، وأن الكونغو تحرص علي تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

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