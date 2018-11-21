وفد من حركة حماس يزور القاهرة اليوم

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ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، خليل الحية، عزت الرشق،حسام بدران وروحي مشتهى. ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، خليل الحية، عزت الرشق،حسام بدران وروحي مشتهى. وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه وخاصة اتفاق ٢٠١١.

يصل اليوم الأربعاء وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة الشيخ صالح العاروري، بدعوة من المسؤولين المصريين، بحسب وسائل الاعلام الفلسطينية.

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