محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد لطالب بريطاني أدانته بالتجسس..بحثه كان عن الربيع العربي

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على البريطاني ماثيو هيدجز 31 سنة، بعد إدانته بالتجسس على الدولة، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة.

وذكرت صحيفة “العين” المحلية أن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، كان قد أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية؛ ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وقال النائب العام الإماراتي، في بيانه الصادر شهر أكتوبر الماضي، إن المتهم قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

ولم تكشف سلطات الإمارات عن أية أدلة تحس وقائع التجسس المذكورة، فيما كشفت تقارير إعلامية أن هيدجز حل بالإمارات قبل أعوام حيث كان يحضر بحثا في الدكتوراه حول تعامل النظام الإماراتي مع ثورات الربيع العربي، وأنه حصل على معلومات بهذا الشأن خلال إقامته بهذه الدولة.

ونقلت رويترز عن مصدر في عائلة هيدجز أن جلسة المحاكمة اليوم قد استغرقت 5 دقائق بغياب محامي المتهم.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عبر في تصريحات اليوم لوسائل الإعلام عن استياءه من الحكم قائلا إن “تعامل السلطات الإماراتية مع القضية ستكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين، ونحث أبو ظبي على إعادة النظر في الحكم”.

هانت أشار إلى أن “الحكم الصادر جاء بعكس ما تتوقعه بريطانيا من صديق وشريك موثوق به ويتنافى مع تأكيدات سابقة من قبل الإمارات”.