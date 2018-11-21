سائق “طوبيس” يحمل مظلة أثناء السياقة بعد تسرب الأمطار.. والشركة تطرده!- فيديو

انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيديو يظهر فيه سائق حافلة للنقل العمومي تابع لشركة “نقل المدينة” في الدار البيضاء، يحمل مظلة أثناء السياقة، بسبب تسرب الأمطار إلى الحافلة أثناء مزولته لعمله.

وعلم “اليوم24” أن الفيديو المتداول تم تصويره بتاريخ 5 نونبر الجاري، وأقدمت الشركة بعد 3 أيام على طرد الموظف لديها، أي يوم 9 نونبر من الشهر نفسه، والسبب “إلحاق الضرر بسمعة الشركة”.

وأفاد مصدر الموقع بأن الأمر يتعلق بالحافلة رقم 19 التي تربط بين رياض الألفة ووسط المدينة، وأن السائق صور الفيديو خلال الأسبوع الممطر، بعدما سئم من نزول الأمطار عليه من سقف الحافلة، حيث عمد إلى تصوير الفيديو لإيصال رسالته إلى المسؤولين، قبل أن يفاجأ بقرار الطرد.