عام على إطلاق "حفلات استقبال" | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 26/ 11/ 2018
الزمان: 18:00
المكان: المنجم، حيفا.
لمناسبة مرور عام على إطلاق مشروع "حلقات استقبال"، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم المشروع أمسية خاصة، برنامجها كما يلي:
• شرح عن المشروع- آية زيناتي، مؤسسة المشروع.
• محاضرة للدكتورة منار حسن عن حلقات استقبال وعن النساء الفلسطينيات في المدن قبل النكبة.
• عرض فيلم مملكة النساء: مخيم عين الحلوة، للمخرجة الفلسطينية- لبنانية دانة ابو رحمة
• حوار مع نساء شاركن في الفيلم.
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