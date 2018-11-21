عام على إطلاق "حفلات استقبال" | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 26/ 11/ 2018

الزمان: 18:00

المكان: المنجم، حيفا.

لمناسبة مرور عام على إطلاق مشروع "حلقات استقبال"، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم المشروع أمسية خاصة، برنامجها كما يلي:



• شرح عن المشروع- آية زيناتي، مؤسسة المشروع.

• محاضرة للدكتورة منار حسن عن حلقات استقبال وعن النساء الفلسطينيات في المدن قبل النكبة.

• عرض فيلم مملكة النساء: مخيم عين الحلوة، للمخرجة الفلسطينية- لبنانية دانة ابو رحمة

• حوار مع نساء شاركن في الفيلم.

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