تظاهرة للعمال الاجتماعيين في منطقة البطوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من العاملين الاجتماعيين من منطقة البطوف، سخنين وعرابة ومجلس إقليمي "مسغاف" قرب سخنين اليوم، الأربعاء، احتجاجا على ظروف عملهم في السلطات المحلية.

وأعلنت نقابة العاملين الاجتماعيين، مؤخرا، عن تشويشات في العمل بسبب تجاهل الوزارات الحكومية لمطالب العاملين الاجتماعيين، وتتعلق هذه المطالب بتنظيم مسألة الأمن والأمان في أقسام الرفاه الاجتماعي، فقد جرى تسجيل ما يقارب 180 حالة عنف واعتداء على عاملين اجتماعيين خلال العام الجاري 2018. كما طالب النقابة بتحسين ظروف تشغيل الموظفين، وزيادة الملاكات وتحسين الرواتب.

وفي حالة استمرار عدم التجاوب مع هذه القضايا ستقوم النقابة بتصعيد خطواتها الاحتجاجية بينها الإضراب وعدم استقبال جمهور المواطنين وتشويش تقديم الخدمات بشكل عام.

وشارك في وقفة التظاهر رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، وأعرب عن تضامنه ودعمه لموقف العاملين الاجتماعيين.