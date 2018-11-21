شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحمت عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 51 مستوطناً، و140 طالباً من معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.

وأشارت المصادر إلى ان المستوطنين والطلبة استمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، قبل مغادرته من باب السلسلة.