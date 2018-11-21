ديشامب يشيد بجريزمان ويطمئن سان جيرمان على مبابي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٥ م

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بقرار لاعبه أنطوان جريزمان بترك زميله في المنتخب أوليفيه جيرو يسدد ركلة جزاء أمس في المباراة الودية التي جمعت بين أبطال العالم وأوروجواري، ليسجل مهاجم تشيلسي هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة باريس، ليسجل جيرو بالتالي هدف الدولي الرابع هذا العام، حيث يعاني مؤخرًا من ابتعاده عن التسجيل، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 12 مباراة، ولم يسجل أي هدف في 9 مباريات شارك بها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع البلوز.

وقال ديشامب في هذا الشأن: "أظهر جريزمان ملمح مدهش من روح الفريق الذي نتمتع به، اللقطة كانت استثنائية بكل تأكيد، فدائمًا ما يعمل جريزمان من أجل الفريق حتى في أصعب المباريات مثل تلك التي خضناها يوم الجمعة الماضي أمام هولندا، نجده عمل بكل قوة، وأعطى كل شيء من أجل منتخب بلاده". وأضاف ديشامب: "مررنا بموقف