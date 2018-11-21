انت الان تتابع مصدر أمني عن فيديو «متحرش المنصورة»: مريض نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١١ م
أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، غضب واستياء الأهالي، حيث يظهر شاب يستغل تدافع الفتيات على سيارات «السرفيس» أمام بوابة كلية العلوم بجامعة المنصورة، ويلمس أجزاء من أجسادهن، مستغلًا تدافعهن على أولوية الركوب وعدم انتباههن، وطالب المتداولون ضبط وإحضار هذا الشاب ومحاسبته بتهمة التحرش، مشيرين إلى أن إحدى الطالبات كانت تنتظر سيارة السرفيس حوالي الساعة الثانية ظهرًا، ولاحظت تحركاته المريبة، وأنه يتحرش بالفتيات ولا يركب السيارة، وقررت تصويره للتنبيه على الجميع بأخذ الحذر منه.
قالت شيماء محسن، طالبة بالفرقة الرابعة حقوق، إن التحرش لا علاقة له بجمال المرأة أو مدى حشمتها، ولا بتربية وتعليم الشخص نفسه، قائلة: «البنات لابسين واسع وحشمة وده واقف وراهم يلامسهم». وأكد آخر، أنه يعلم من المتحرش في مقطع الفيديو، وأن أسرته محافظة وذات سمعة طيبة ووالدته معلمة، وهو يتعالج
قالت شيماء محسن، طالبة بالفرقة الرابعة حقوق، إن التحرش لا علاقة له بجمال المرأة أو مدى حشمتها، ولا بتربية وتعليم الشخص نفسه، قائلة: «البنات لابسين واسع وحشمة وده واقف وراهم يلامسهم».
وأكد آخر، أنه يعلم من المتحرش في مقطع الفيديو، وأن أسرته محافظة وذات سمعة طيبة ووالدته معلمة، وهو يتعالج نفسيًا، وفور رؤيتهم للفيديو على «الفيسبوك»، تشاجروا معه وحبسوه في المنزل لحين إيجاد حل للمشكلة، خاصة بعد ما انتشر من أقاويل عن مقاضاته وأمر بضبط وإحضاره.
في السياق ذاته، أكد مصدر أمني، أن المتهم تم التحري عنه وإلقاء القبض عليه، وجاري التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، والتأكد من إذا كان مريض نفسي من عدمه، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه للحفاظ على الآداب العامة، لافتًا إلى أن المتهم من أسرة متوسطة ومتعلم من مدينة المنصورة، ويعمل موظف حكومي.
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