«معاهم دولارات».. سقوط عصابة «الأفارقة» بالبساتين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ م
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على سيدة وعاطلين، يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، تخصصوا في الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي بمنطقة البساتين، وعثر بحوزتهم على 8830 دولارا، و14 ألف جنيه مصري، قبل أن تتم إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وقررت تحريز المضبوطات وإرسالها إلى قسم تزييف العملة بالإدارة العامة لمباحث الأموال، لفحصها على وجه الدقة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط وطبيعة عمل المتهمين.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات بتردد عدد من الأشخاص يحملون الجنسية الأفريقية على شركات الصرافة، لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات. ونجحت قوة أمنية من مباحث البساتين
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات بتردد عدد من الأشخاص يحملون الجنسية الأفريقية على شركات الصرافة، لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات.
ونجحت قوة أمنية من مباحث البساتين بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة في ضبط المتهمين، أمام شركة صرافة بمنطقة المعادي الجديدة، وتبين أنهم "ألماها. ج" 28 سنة، تحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، و"جاري. ك" 40 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، و"عدمون. غ. م" 26 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، وجميعهم عاطلون، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي الدقهلية ماركة كيا سيراتو، تبين أنها مستأجرة من أحد المعارض.
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