نيمار يؤكد عدم خطورة إصابته قبل موقعة ليفربول

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ م
أكد نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار أن الإصابة التي تعرض لها أمس في الفخذ في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون ليست بالخطيرة، وذلك بعد أن غادر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الملعب بعد 8 دقائق فقط في المباراة التي انتهت بفوز البرازيل بهدف دون رد، لتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة باريس سان جيرمان الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الأسبوع المقبل، ليخرج النجم البرازيلي ويطمئن جماهير النادي الفرنسي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".
وقال نيمار في هذا الشأن: "أنهينا العام بأفضل صورة ممكنة بعد العمل الكبير الذي قدمناه، كان الفوز في المباريات الأخيرة مهما للغاية للخروج من خيبة أمل كأس العالم". وأضاف النجم البرازيلي: "نتحلى بالقوة والتركيز الكبير ونرغب في التحسن دائمًا، أبارك للاعبين على كل ما قدموه خلال هذا العام وأرغب في شكر كل
وأضاف النجم البرازيلي: "نتحلى بالقوة والتركيز الكبير ونرغب في التحسن دائمًا، أبارك للاعبين على كل ما قدموه خلال هذا العام وأرغب في شكر كل من أرسل لي رسائل يتمنى فيها الشفاء العاجل، ولكن إصابتي ليست خطيرة".
يذكر أن باريس سان جيرمان قد يحرم من مجهودات نيمار في المباراة القادمة في الدوري الفرنسي أمام تولوز يوم السبت المقبل، ولكنه من المنتظر أن يكون جاهزًا بعدها بأربعة أيام لمواجهة ليفربول الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.
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