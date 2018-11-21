انت الان تتابع خذ حماما ساخنا في الشتاء.. جسم مثالي ونوم مريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعتبر غمس الجسم في الماء الساخن حتى الرقبة نوع من التمارين للأوعية الدموية؛ لأن عند وضع الجسم في الماء الساخن يعمل القلب بشكل أسرع وأقوى، إنه تمرين خفيف.

تشعر ببرودة الجو الآن، ولسعات الهواء في الليل؟.. إذن فإن الاستحمام في فصل الشتاء أزمة بالنسبة لك، وفي الغالب تحاول أخذ حماما باردا لكي لا تصاب بالرعشة أو البرودة فور خروجك من الحمام، لكن هل جربت الحمام الساخن داخل البانيو والاستجمام داخله قليلا، والاستمتاع بالبخار المحاط بك؟.. أعتقد أنه عليك ذلك، فبعد يوم مليء بالإجهاد والعمل والأفكار المتداخلة أنت في حاجة إلى حمام ساخن في فصل الشتاء للاسترخاء ولفوائد أخرى عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع BabaMail.

1- تحسين الدورة الدموية يعتبر غمس الجسم في الماء الساخن حتى الرقبة نوع من التمارين للأوعية الدموية؛ لأن عند وضع الجسم في الماء الساخن يعمل القلب بشكل أسرع وأقوى، وهذه ليست مهمة ضخمة، بل إنه تمرين خفيف وممتاز لقلبك. 2- المساعدة في النوم الماء الساخن يريح الجسم ويجهزك بشكل أفضل للنوم، فعند إصابة جسمك

1- تحسين الدورة الدموية يعتبر غمس الجسم في الماء الساخن حتى الرقبة نوع من التمارين للأوعية الدموية؛ لأن عند وضع الجسم في الماء الساخن يعمل القلب بشكل أسرع وأقوى، وهذه ليست مهمة ضخمة، بل إنه تمرين خفيف وممتاز لقلبك. 2- المساعدة في النوم الماء الساخن يريح الجسم ويجهزك بشكل أفضل للنوم، فعند إصابة جسمك بالتوتر، فأنت في حاجة إلى حمام دافىء، حيث إن الماء الساخن يزيد من درجة حرارة الجسم ويرخي العضلات، وهذا لا يساعد على استرخاء جسدك فقط، بل إنه يشعرك براحة نفسية وهدوء في نهاية يوم طويل مليء بالضغوطات، ومع ذلك، كن منتبها لجسمك - لا تنام في الحمام ولا تزيد عن 20 دقيقة داخل الحمام. 3- الحصول على جسم مثالي يمكن إرخاء العضلات التي تعاني من التعب، والإصابات الرياضية الصغيرة، وحتى ألم المفاصل من خلال الحصول على حمام ساخن لطيف، إنه مثالي حقا للنشاط البدني. 4- خفض ضغط الدم أظهرت دراسة حديثة أن وضع الجسم في الماء الساخن لفترة من الزمن يمكن أن يخفض ضغط الدم، وهذا نظام رائع للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والذين يجب عليهم الانتباه إلى ارتفاع ضغط الدم، وإذا كنت تعاني من مرض في القلب، فيجب عليك أولاً استشارة طبيبك، لأن الحمام الساخن سيزيد من معدل ضربات القلب. 5- خسارة الوزن أشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ويأخذون حماما ساخنا بانتظام قادرون على تقليل مستويات السكر والجلوكوز في الدم، كما كشفت الدراسة أن وضع الجسم في حمام ساخن لمدة 20-30 دقيقة خلال 6 أيام في الأسبوع ، جعل المشاركين يفقدون ما يقرب من2 كيلوجرام في الشهر. 6- تنظيف الجلد إذا وضعت جسمك في الماء الساخن قليلا داخل البانيو فإن هذا يساعد على فتح مسام الجلد، وفي نفس الوقت يخلصك من السموم والأوساخ، ويصبح جلدك نظيفا. 7- تقليل الصداع تحدث معظم أنواع الصداع بسبب تضيق الأوعية الدموية في الرأس. يمكن استخدام التأثير الإيجابي للمياه الساخنة على أوعية الدم للتخفيف من الضغط على تلك الأوعية الدموية وعلاج الصداع. 8- الشعور بالأفضل الحياة مليئة بالأحداث المجهدة، والحمام الساخن يمكن أن ينقذك من التوتر الذي عانيت منه طوال اليوم، حيث تصبح أكثر ثقة بنفسك وأكثر اقتناعا بأنك ستواجه تحدياتك في اليوم التالي، إذن فإن الاسترخاء في البانيو وبداخله الماء الساخن وسيلة رائعة للحد من القلق اليومي أيضًا، وعدد قليل جدا منا يدرك مدى زيادة الحالة البدنية للجسم لدينا مستويات القلق المتصورة. 9- التخلص من أعراض الكحة والبرد يمكن لبخار الحمام الساخن تجفيف المخاط المتراكم في الحلق، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال المستمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيل الحمام الساخن أيضًا أعراض الأنفلونزا، خذ من وقتك 10- 15 دقيقة للشعور بتحسن أفضل ليتخلص جسمك من هذا المرض. 10- التنفس بسهولة الحصول على حمام ساخن له تأثير إيجابي على كمية الأوكسجين لتوسيع رئتيك، وذلك لأن الدمج بين الماء الدافئ والضغط المائي يجعل نبض قلبك أسرع، وبالتالي زيادة امتصاص الأوكسجين، كما أن البخار الناتج عن الحمام الساخن سيساعد أيضا على تنظيف الصدر والجيوب الأنفية. أخذ الحمام الساخن فرصة جيدة في فصل الشتاء، كما يساعدك على الاسترخاء وتجنب أمراض واكتئاب الشتاء.

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