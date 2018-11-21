انت الان تتابع ضرب شقيقه بالنار.. إحالة عامل للمفتي في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ م
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل عثمان، ومصطفى علي عبد الواحد، وأمانة سر كلا من، محمد مصطفى هارون ومحسن فكري، إحالة أوراق متهم قتل شقيقه داخل مركز مغاغة شمال المحافظة العام الماضي؛ بسبب خلافات أسرية بينهما، إلى فضيلة المُفتي تمهيدا لإعدامه، وقال مصدر قانوني، إن قرار الإحالة شمل المتهم «شعبان.ح.ع»، لاتهامه بقتل شقيقه «مكين»، في 5 ديسمبر العام الماضي باستخدام الأسلحة النارية خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات أسرية.
وأوضح المصدر، أن المحكمة حددت جلسة خلال شهر فبراير الجاري للنطق بالحكم على المتهم بعد وصول رأي مفتي الجمهورية، وأن المحكمة خلال جلساتها الماضية أطلعت على تقرير الطب الشرعي، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم. وأضاف المصدر، أن الواقعة شهدها مركز مغاغة شمال محافظة المنيا في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي،
وأوضح المصدر، أن المحكمة حددت جلسة خلال شهر فبراير الجاري للنطق بالحكم على المتهم بعد وصول رأي مفتي الجمهورية، وأن المحكمة خلال جلساتها الماضية أطلعت على تقرير الطب الشرعي، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم.
وأضاف المصدر، أن الواقعة شهدها مركز مغاغة شمال محافظة المنيا في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، إذ أشهر المتهم سلاحه الناري وأطلق أعيرة منه استقرت داخل جسد شقيقه، أثناء مشاجرة وقعت بينهما؛ بسبب خلافات أسرية، موضحا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة، التي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد لشقيقه باستخدام سلاح ناري غير مُصرح، وقررت إحالة المتهم للجنايات للمُحاكمة والتي أصدرت قرارها المُتقدم.
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