هل ترجئ الأزمة السياسية في إسرائيل «صفقة القرن»؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مسؤولون أمريكيون في الإدارة الأمريكية، أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مناقشة هامة مع مستشاريه الكبار حول عرض الخطة الأمريكية للسلام أو ما تعرف بصفقة القرن.

باتت "صفقة القرن" الأمريكية للسلام تأخذ منحى مغايرًا عما سبق، خاصة في ظل الدعوات التي كانت تنادي بالتعجيل بالإعلان عنها لإنهاء الصراع المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن ما شهدته تل أبيب في الآونة الأخيرة من أزمات سياسية بالائتلاف الحاكم، وضع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في موقف صعب، خصوصا بعد استقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورفض عدد من الوزراء سياسة نتنياهو تجاه قطاع غزة، وهو ما قد يرجئ قرار الإدارة الأمريكية حول موعد إعلان صفقة القرن.

مسؤولون أمريكيون في الإدارة الأمريكية، أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مناقشة هامة مع مستشاريه الكبار حول عرض الخطة الأمريكية للسلام. وأشار المسؤولون بحسب القناة العاشرة العبرية، إلى أن الأزمة السياسية بإسرائيل هي عنصر حاسم في القرار الذي سيتخذه ترامب. ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فإن

مسؤولون أمريكيون في الإدارة الأمريكية، أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مناقشة هامة مع مستشاريه الكبار حول عرض الخطة الأمريكية للسلام. وأشار المسؤولون بحسب القناة العاشرة العبرية، إلى أن الأزمة السياسية بإسرائيل هي عنصر حاسم في القرار الذي سيتخذه ترامب. ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فإن النقاش الهام قد حُدد قبل شهر، وخلال الأسابيع الأخيرة عمل "طاقم السلام" التابع للبيت الأبيض في التحضيرات للجلسة مع الرئيس.



اقرأ أيضًا: هل لعبت قطر دورا في تمرير صفقة القرن الأمريكية؟ ومن المتوقع أن يشارك في الجلسة وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، كبير المستشارين جيراد كوشنر، الذي يرأس طاقم السلام التابع للبيت الأبيض، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان والذي انطلق نهاية الأسبوع في رحلة الى واشنطن للمشاركة بالاجتماع. المسؤولون أوضحوا أنه من المتوقع أن يقوم المستشارون بعرض تفاصيل الخطة المحدثة لما يسمى "صفقة القرن" أمام الرئيس ترامب خلال النقاش، والتي جرى إعدادها في أروقة البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية في واشنطن للحصول على دعم دول العالم، للتأثير على الرأي العام. في الوقت نفسه، حذر عدد من مستشارى ترامب من الإعلان عن صفقة القرن في الوقت الحالي، معللين ذلك بالأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل على خلفية الصراع الأخير مع حماس في غزة. وفيما يرى مسؤولون أمريكيون، أن الأزمة السياسية بإسرائيل وتبكير الانتخابات سيكون لها تأثير هام على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي، بحسب "عمون".



اقرأ أيضًا: نكبة وعد بلفور..من تهجير الفلسطينيين إلى صفقة القرن الصحيفة نقلت عن مسؤول أمريكي كبير إشارته إلى أن السفير فريدمان قال خلال عدة نقاشات داخلية: إنه من الخطأ تحويل الانتخابات بإسرائيل إلى استفتاء حول خطة السلام، مقترحا أن يتم عرضها بعد الانتخابات. على جانب آخر، أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأن الأخير يخشى من أن عرض "صفقة القرن"، التي ستطالب إسرائيل بتقديم تنازلات قد يضر ويعرقل حملة الليكود الانتخابية. بينما يعتزم شركاء رئيس الوزراء ممارسة ضغط على البيت الأبيض لتأجيل طرح الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والتي ستكون في مارس المقبل في حال سقطت حكومة نتنياهو.



اقرأ أيضًا: ترقب أمريكي من انتقاد إسرائيل لـ«صفقة القرن» وسط مقاطعة فلسطينية أما صحيفة "يسرائيل هايوم"، فذكرت أنه في حال إجراء انتخابات في البرلمان الإسرائيلي، فإنه من الصعوبة طرح صفقة القرن، في الوقت الراهن، خصوصا أن منافس نتنياهو الحالي نفتالي بينيت، وزير التعليم، ورئيس حزب "البيت اليهودي" سيعمل على استغلال هذا الموقف. خبراء سياسيون، أفادوا بأن الحكومة الائتلافية الحاكمة في إسرائيل تقترب من الانهيار بعد أن أضعفتها استقالة وزير الدفاع، وقد يعرقل إجراء انتخابات مبكرة خطوات وعدت بها الولايات المتحدة باتجاه إنعاش جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي انهارت في عام 2014، بحسب "سبوتنيك". واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967، ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادتها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

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