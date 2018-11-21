الان تتابع ميركل: نأمل حل أزمة اعتراض إسبانيا على “بريكست” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن “بلادها ستدعم اتفاقا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أنها تأمل في “حل أزمة اعتراض إسبانيا على نص يتعلق بمنطقة جبل طارق البريطانية، المتنازع عليها بحلول، يوم الأحد المقبل.
وفي خطاب لمشرعين ألمان، أردفت ميركل: “نعرف قدر صعوبة المناقشات في بريطانيا، لكن بوسعي أن أقول لألمانيا إننا سنوافق على اتفاق الخروج هذا”.
وتابعت: “لا يزال لدينا اعتراض في إسبانيا. ليس بمقدوري القول كيف سنحل هذه المشكلة تحديداً لكن آمل أن تحل بحلول الأحد”.
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