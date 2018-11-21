وزيرة إسرائيلية: خطة ترامب للسلام "مضيعة للوقت"

وزعمت "أريد السلام مثل أي شخص آخر، لكنني لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقي.. لذا أقول لترامب: لا تضيع وقتك".
وفي سياق آخر، تحدثت شاكيد عن الطلب الذي قدمه حزبها "البيت اليهودي"، لتعيين زعيم الحزب نفتالي بينيت كوزير للدفاع، بما يمثل إنذاراً يهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قائلة "رئيس الوزراء يحتاج إلى وزير دفاع قوي إلى جانبه، لكن لسوء الحظ، فكر في خلاف ذلك".
وأضافت "نحن بلد قوي، وحركة حماس مجرد منظمة إرهابية.. لكن الحقيقة في السنوات الأخيرة فقدنا ردعنا".
وتكهنت شاكيد بأن وقف إطلاق النار في غزة، سيستمر بضعة أشهر فقط، ثم "لن يكون هناك خيار سوى الحرب بكل الوسائل، ضد حماس".
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