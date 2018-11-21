وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار

هدد وزير في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مشدداً على أن الأخير لن يستطيع هزيمة إسرائيل.

وقال وزير الاستيطان الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "زمن يحيى السنوار سينتهي، ولن ينهي حياته مثل كبار السن في منزل قديم، ويجب عليه حساب مسار جديد، إذا كان يريد محاربتنا سنهزمه"، على حد تعبيره.

وأضاف "زمن بقاء زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بات محدوداً"، في إشارة إلى أنه سيتم اغتياله.

وكان السنوار ظهر خلال حفل تأبيني أقامته حركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حاملاً مسدساً قالت حماس، إن مقاتليها غنموه من القوة الإسرائيلية الخاصة التي دخلت القطاع، قبل أيام، واشتبكت مع عدد من عناصر حماس.