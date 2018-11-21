الجيش الإسرائيلي يعتقل نائباً حمساوي في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، عن حركة حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "قوات إسرائيلية، اعتقلت النائب أحمد عطون 53 عاماً، بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وينحدر عطون، أصلاً من مدينة القدس إلا أن إسرائيل أبعدته عنها مع نائبين آخرين، ووزير سابق من حماس، قبل 8 أعوام.

وكان أمضى أكثر من 12 عاماً معتقلاً لدى إسرائيل على فترات مختلفة.

ويرفع هذا عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين، لدى إسرائيل، إلى 7 ، بينهم 4 عن حماس و2 عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآخر عن حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.