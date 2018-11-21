مقتل 55 شخصاً في هجوم إستهدف تجمعاً دينياً بأفغانستان

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، إرتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي استهدف تجمعاً لعلماء الدين، في العاصمة كابول أمس/ الثلاثاء إلى 55 قتيلاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد مجروح، ان 55 شخصاً قتلوا في الهجوم، فيما أصيب 94 آخرون.

وكانت حركة طالبان، قد نفت تورطها في الهجوم، وأدانت الهجمات التي تستهدف المدنيين أو علماء الدين، فيما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني، الحداد على أرواح الضحايا، ووصف الإنفجار بـ “الجريمة التي لا تغتفر”.

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