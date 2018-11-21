الأنتربول يعلن عن اسم رئيسه الجديد

أعلن الأنتربول، على تويتر، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم الأربعاء 21 نونبر، رئيسا لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للأنتربول منذ “الاستقالة” المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي، المتهم بالفساد في الصين.

وانتخب مندوبو الأنتربول كيم جونغ يانغ خلال اجتماع عام في دبي.

يشار إلى أن الأنتربول، أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، تعتبر أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 190 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.