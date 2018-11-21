أعلن الأنتربول، على تويتر، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم الأربعاء 21 نونبر، رئيسا لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.
وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للأنتربول منذ “الاستقالة” المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي، المتهم بالفساد في الصين.
وانتخب مندوبو الأنتربول كيم جونغ يانغ خلال اجتماع عام في دبي.
يشار إلى أن الأنتربول، أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، تعتبر أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 190 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأنتربول يعلن عن اسم رئيسه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.