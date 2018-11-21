البلجيكي ويلموتس يقترب من تدريب تونس

بات المدرب البلجيكي مارك ويلموتس، اللاعب والمدرب السابق لمنتخب بلجيكا، قريبا جدا من تدريب منتخب تونس الأول، خلفا للمدرب المقال فوزي البنزرتي، وذلك من أجل الإشراف على “نسور قرطاج”، في المنافسات المقبلة، خاصة نهائيات كأس إفريقيا للأمم العام المقبل.

وحسب تقارير صحيفية تونسية، اليوم الأربعاء، فإن الاتحاد التونسي برئاسة وديع الجريئ، فتح قنوات التفاوض مع المدرب البلجيكي، من أجل إقناعه بالإشراف على المنتخب، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن ما أسفرت عليه هذه المفاوضات في الساعات القليلة المقبلة.

من جانبها، ذكرت تقارير بلجيكية، أن مارك ويلموتس، طلب الحصول على راتب شهري محدد في 50 ألف يورو، غير أن الاتحاد التونسي، يقترح 40 ألف يورو.

وسبق للمدرب البلجيكي أن قاد منتخب “الشياطين” إلى ربع نهائي كأس العالم، بالإضافة إلى ربع نهائي “اليورو”، إلا أنه فشل في تأهيل منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم “روسيا” 2026، بعد أن اقصي على يد منتخب المغرب.