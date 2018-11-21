أول مسلمة في الكونغرس: السعودية “اشترت” الرئيس الأمريكي بشأن خاشقجي

انتقدت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر بيان الرئيس دونالد ترامب، الصادر الثلاثاء، حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وما تضمنه من تأييد ودعم للمملكة العربية السعودية.

وقالت عمر، في تغريدة لها على موقع تويتر “مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية”.

وأضافت أن “المملكة العربية السعودية تثبت أنه يمكنك، من ناحية أخرى، شراء رئيس”.

بدوره، أعرب جون أوين برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن رفضه لمواقف الإدارة الأمريكية بشأن قضية “خاشقجي”، مضيفًا “على الكونغرس المطالبة بعقد جلسة مغلقة حول ما تعرفه المخابرات المركزية بشأن القضية”.

وأضاف المدير السابق، في تغريدة على موقع تويتر، “لقد تجاوز ترامب حدود التزييف”، متابعًا “ويجب ألا يهرب أحد في المملكة، ولا سيما ولي العهد محمد بن سلمان من المحاسبة”.

وكان ترامب قد قال في بيان نشره البيت الأبيض، حول العلاقات بين واشنطن والرياض، إن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.

بيان ترامب جاء رغم إشارته إلى أنه من “المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.