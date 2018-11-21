نجاة سائق بأعجوبة بعد سقوط جسم حديدي على سيارته في تطوان

نجا سائقٌ من موتٍ محقّق، أمس الثلاثاء، بعد سقوط جسم حديدي على سيّارته، بشارع الجيش الملكي بمدينة تطوان.

وأفادت مصادر مطّلعة أن حالة سائق السيارة مستقرة رغم إصابته في يده، نتيجة سقوط الجسم الحديدي على سيارته بشكل مفاجئ.

وحضرت عناصر القوات الأمنية من أجل معاينة الحادثة التي اعتقد الجميع أن صاحب السيارة قد فارق الحياة، بسبب سقوط الجسم الحديدي على مكان القيادة.

وتساءل مواطنون حول أسباب الحادثة ومدى احترام أوراش البناء لمعايير السلامة والوقاية من الأخطار، خصوصاً في أيام فصل الشتاء، التي تشهد رياحا قوية.

وذكر موقع “هالة أنفو” أن صاحب السيارة، هو عميد شرطة ينتمي لولاية أمن الرباط، يرقد حالياً بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، بمدينة تطوان، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأورد الموقع، في السياق نفسه، أن المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان فتحت تحقيقاً في الحادثة للكشف عن ملابسات سقوط الجسم الحديدي من ورش البناء، ومدى احترام معايير الوقاية.