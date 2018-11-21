ريال مدريد يستهدف تدعيم صفوفه من إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى إلى تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "ريال مدريد يريد ضم نجم وسط النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش".

وأشارت الصحيفة، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، يسعى لتدعيم خط الوسط في الصيف المقبل، في ظل تراجع مستوى الثنائي لوكا مودريتش وإيسكو.

وتابعت الصحيفة "إدارة ريال مدريد تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب الكرواتي، من أجل الاتفاق على ضمه".

ولن تتخلى إدارة إنتر ميلان، عن خدمات مارسيلو بروزوفيتش، بأقل من 60 مليون يورو، خاصة أن هذا المبلغ سيساعد الفريق الإيطالي، في التعاقد مع بعض الأهداف المطلوبة مؤخرًا مثل رافينيا ألكانتارا أو راكيتيتش.