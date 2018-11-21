شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مهربة مخدرات أسترالية بعدما قضت 13 سنة في السجن في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في إندونيسيا إنه تم الإفراج اليوم الأربعاء عن امرأة أسترالية من سجن في جزيرة بالي قضت فيه أكثر من 13 سنة بعد إدانتها بتهريب المخدرات.

وقال ماريوتو سومادي ، كبيرة القضاة في بالي، إنه من المتوقع ترحيل ريناي لورانس ،وهي واحدة من تسعة أستراليين ضبطوا وهم يحاولون تهريب 3ر8 كيلوجرامات من الهروين من بالي إلى أستراليا عام 2005، إلى بلدها في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد إطلاق سراحها من السجن.

وأضاف أن لورانس "بصحة جيدة". وقال :"سنأخذها قريبا إلى المطار".

وقال شهود إن لورانس شوهدت وهي تغادر السجن في سيارة للشرطة إلى المطار ، حيث يتم احتجازها في منشأة لاحتجاز المهاجرين قبل أن تستقل طائرة إلى أستراليا.

يشار إلى أن لورانس هي أول عضو في ما يسمى بعصابة "بالي 9" يطلق سراحه من السجن.

وكان حكم بالسجن 20 سنة قد صدر بحقها ، ولكنها تلقت عددا من قرارات التخفيف نظرا لحسن السلوك.

وتم إعدام زعيمى عصابة "بالي 9" ،ميوران سوكوماران وأندرو تشان، في عام 2015 بعد أن ظلا في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 10 سنوات .

ويقضى خمسة آخرون من أفراد العصابة أحكاما بالسجن مدى الحياة . وتوفي العضو الآخر ،تان دوك ثانه، بسرطان المعدة في أيار/مايو الماضي.

وتحظى القضية بمتابعة وثيقة من قبل الشعب الأسترالي ، وتسبب إعدام زعيمي العصابة في إفساد العلاقات بين جاكرتا وكانبرا.