الكرملين يندد "بالضغوط القوية" التي مورست خلال انتخاب رئيس الانتربول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن عملية انتخاب رئيس للانتروبل الأربعاء في دبي التي نتج عنها فوز كوري جنوبي في مواجهة المرشح الروسي شهدت "ضغوطا قوية". وقال كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "إنه لامر مؤسف بالتأكيد عدم فوز مرشحنا، لكن من جانب آخر اذا نظرنا الى الطريق المتحيزة التي صدرت فيها سلسلة تصريحات قبل يوم من التصويت، فمن الواضح أن ضغوطا قوية مورست".

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