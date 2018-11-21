ارتفاع حصيلة أكبر حريق في كاليفورنيا الى 81 قتيلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اشجار مشتعلة في ماليبو في كاليفورنيا

ارتفعت حصيلة "كامب فاير" الحريق الاكثر دموية والاقوى في تاريخ كاليفورنيا الى 81 قتيلا مع العثور على جثتين كما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وبلغ عدد المفقودين 870 في ارتفاع كبير في الايام الماضية بسبب الفوضى التي تعم أعمال البحث عن جثث في مدينة باراديس التي دمرت النيران قسما كبيرا منها. وكان هذا العدد بلغ السبت 1276 وتراجع الى 699 الاثنين.

والحريق الذي أتى على 61 الفا و500 هكتار و12600 منزل منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر في شمال الولاية تم احتواؤه الان بنسبة 75%.

وتوفي ثلاثة أشخاص آخرين في حريق ثان كبير اندلع في ماليبو في جنوب كاليفورنيا.

ويستعد المسؤولون حاليا لهطول أمطار غزيرة الأربعاء وفي وقت لاحق خلال الاسبوع، ما سيساعد في إخماد الحريق لكن قد يتسبب أيضا بسيول وفيضانات.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب زار باراديس السبت لتفقد حجم الاضرار.