انت الان تتابع 100 ألف جنيه لكل متوفٍ في حادث المنيا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على معاملة ضحايا حادث المنيا الإرهابي، الذي استهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات حسب كل حالة "وفاة أو إصابة"، كما وافق على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل متوف من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقريرالطب الشرعي وتقرير النيابة.

وقرر المجلس، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.ووافق أيضًا،