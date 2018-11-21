انت الان تتابع هزيمة روسية.. «الإنتربول» يختار رئيس كوري جنوبي له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حالة من القلق سبقت انتخابات رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مع تقديم روسيا مرشح لها، إلا أنه خسر في الانتخابات التي عقدت اليوم، ما مثل ضربة موجعة لموسكو.

ألكسندر بروكوبتشوك، اسم كثر تداوله خلال الأيام الأخيرة، بنبرة من القلق، حيث ترشح عن روسيا في انتخابات رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، خلفًا للصيني مينج هونج وي، الرئيس السابق للمنظمة المحتجز في الصين، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن موسكو، حيث خسر بروكوبتشوك في الانتخابات التي عقدت اليوم الأربعاء، في مدينة دبي الإماراتية، التي تستضيف أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، وهو ما مثل ضربة موجعة لروسيا التي كانت تسعى لفرض سيطرتها على المنظمة الدولية، لتنفيذ أجندتها الخاصة، وفقًا لاتهامات دولية.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه تم انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا جديدا للإنتربول، متفوقا على المرشح الروسي المخضرم، الذي يعمل جنرال في وزارة الداخلية الروسية، وشهد ترشيحه اعتراضات شديدة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. وكان البيت الأبيض وعدد من الدول الأوروبية،

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه تم انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا جديدا للإنتربول، متفوقا على المرشح الروسي المخضرم، الذي يعمل جنرال في وزارة الداخلية الروسية، وشهد ترشيحه اعتراضات شديدة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. وكان البيت الأبيض وعدد من الدول الأوروبية، شنوا حملة ضغط ضد محاولات انتخاب بروكوبتشوك رئيسا لهيئة الشرطة الدولية، قائلين إن انتخابه سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات الروسية لنظام "النشرات الحمراء" للإنتربول، لملاحقة خصومها السياسيين. ونجح كيم في الحصول على أغلبية الثلثين من قبل 194 دولة الأعضاء في الإنتربول، وسوف يتولى المنصب حتى عام 2020 ، ليكمل الولاية التي أمضاها سلفه، مينج هونج وي، المحتجز في الصين بعد اتهامه بقبوله رشاوى. قلق دولي من ترشح روسي لرئاسة «الإنتربول» ويقول منتقدي ترشيح إن بروكوبتشوك، إنه أشرف على سياسة استهداف المنتقدين والمنشقين بشكل منهجي خلال فترة توليه المسؤولية عن مكتب الإنتربول في روسيا. وصرح وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، من قاعة المؤتمرات التي أجريت فيها التصويت "لقد تم رفض المرشح الروسي، لقد انتصرنا في هذه المعركة!". وكان أفاكوف قد هدد في وقت سابق بتعليق عضوية بلاده في الإنتربول إذا تم انتخاب بروكوبتشوك، قائلا إن "رئاسة روسيا للإنتربول أمر سخيف". أمس الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن كامل تأييده للمرشح الكوري الجنوبي، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول منذ استقالة مينج، وقال "إننا ندعو جميع الدول والمنظمات الأعضاء في الإنتربول، والتي تحترم سيادة القانون، إلى اختيار قائد نزيه، ونعتقد أن كيم سيكون ذلك بالضبط". هل لقي رئيس «الإنتربول» نفس مصير خاشقجي؟ وكان كيم البالغ من العمر 57 عامًا، رئيسا سابقا للشرطة في أكبر مقاطعة في كوريا الجنوبية، وهو من أبرز داعمي حملة الحكومة الكورية لتصدير استراتيجياتها الشرطية. من جانبه، قال بيل براودر، رجل الأعمال البريطاني الأمريكي، والناشط لتطبيق العقوبات على المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إن بروكوبتشوك كان مسؤولا عن مكتب الانتربول في روسيا، في الوقت الذي حاولت فيه موسكو أن تصدر مذكرات اعتقال ضده من خلال المنظمة، وألغت هيئة الإنتربول المركزية هذه المذكرات، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية. وصرح في مؤتمر صحفي في لندن "ربما لا يوجد شخص غير مناسب أكثر من هذا الشخص، ولا يوجد بلد آخر غير مناسب لأي منصب ريادي في الإنتربول من روسيا". «مينج» آخرهم.. مسؤولون دوليون تحت طائلة القانون وقالت مارينا ليتفينينكو، أرملة المنشق ألكسندر ليتفينينكو، الذي اغتالته موسكو، إن وجود روسي كرئيس للإنتربول سيؤدي إلى إساءة استخدام نظام "النشرة الحمراء"، مضيفة أن "كل من يطلب اللجوء السياسي هنا في بريطانيا الآن لن يشعر بالأمان على الإطلاق". وأوضح المسؤولون البريطانيون أنهم يدعمون كيم جونج يانج، وأعربوا عن قلقهم من احتمال تولي بروكوبتشوك، كما صوت برلمان ليتوانيا بالإجماع يوم الثلاثاء للنظر في مغادرة الإنتربول إذا فاز بروكوبتشك في التصويت. يذكر أن رئيس يرأس جمعيتها العامة، بينما يتولى الأمين العام للمنظمة، يورجن شتوك، إدارة العمليات اليومية.

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