انت الان تتابع هتك عرض طفل.. السجن 5 سنوات لعاطل بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٤ م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كلًا من المستشارين مصطفى عطية درويش مسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان، بالسجن 5 سنوات لعاطل لاتهامه بهتك عرض طفل 6 سنوات، وتعود أحداث القضية رقم 3625 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة كرموز والمقيدة كلي برقم 295 غرب الإسكندرية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتحرير المدعوة «إ.م.ع»، والدة الطفل محضر ضده، تتهمه باغتصاب نجلها.

وكشفت التحريات، أن المتهم "إ.ال.أ" اصطحب الطفل، واشترى له حلوى من سوبر ماركت، واستدرجه مستغلًا صغر سنه وعدم درايته إلى مسكنه وصعد به إلى سطح العقار محل إقامته، وهتك عرضه مستخدمًا مادة الشامبو وتعدى عليه بوحشيه. وبتقنين الإجراءات من ضباط مباحث قسم كرموز، تم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة والتي