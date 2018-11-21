انت الان تتابع النقض تؤيد المؤبد لـ 6 متهمين في «أحداث العمرانية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ م

محكمة النقض- أرشيفية

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة النقض، بتأييد أحكام السجن المؤبد لـ 6 متهمين، في القضية المسماة إعلامياً بـ "أحداث عنف العمرانية"، ورفضت الطعون المقدمة من فريق دفاع المتهمين، فيما قبلت المحكمة الطعن المقدم من 3 متهمين على أحكام السجن المشدد 15 سنة، وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وحيازة أسلحة وذخائر ومواد مفرقعة، بغرض ممارسة أعمال فوضوية.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في وقت سابق، بمعاقبة 6متهمين، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف وفوضى، وقطع الطريق في أحداث عنف وشغب بمنطقة العمرانية، فيما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، قبل أن يتقدم محاموهم بطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم. ساقت النيابة العامة إلى