انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا «مجزرة المولد» بكابول إلى 55 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا لعلماء الدين في العاصمة كابول بمناسبة المولد النبوي الشريف أمس الثلاثاء إلى 55 قتيلًا، ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح قوله، إن 55 شخصًا قُتلوا في الهجوم، فيما أُصيب 94 آخرين، وكانت حركة طالبان قد نفت تورطها في الهجوم، وأدانت الهجمات التي تستهدف المدنيين أو علماء الدين، فيما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني الحداد على أرواح الضحايا، واصفًا الانفجار بـ"الجريمة التي لا تغتفر".

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها من التفجير الذي استهدف احتفالا يضم عددا من القادة الدينيين، من بينهم أعضاء في مجلس العلماء.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير قاعة الاحتفالات، التي تستضيف فعاليات سياسية ودينية، قوله إن الانتحاري فجر نفسه في وسط الحاضرين من علماء الدين، مضيفًا أن هناك