انت الان تتابع إيكاردي: أشعر أنني مهم.. وميسي الأفضل في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م

أشاد ماورو إيكاردي، مهاجم الأرجنتين، بأداء منتخب بلاده في المباريات الودية التي خاضها الفريق عقب كأس العالم في روسيا، وتمكن إيكاردي من تسجيل الهدف الأول بقميص الأرجنتين، في مرمى المكسيك، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، التي فاز بها راقصو التانجو (2-0)، وقال وفقًا لشبكة "سبورت ميدياست"، اليوم الأربعاء: "ميسي؟ إنه الأفضل في العالم، وجميع اللاعبين يرغبون في أن يكون هناك لاعب مثله في الفريق. نأمل أن يتواجد معنا في العام المقبل، ويشارك في بطولة كوبا أمريكا".

وأضاف مهاجم إنتر ميلان الإيطالي: "أشعر أنني في حالة جيدة مع الأرجنتين وإنتر ميلان. أشعر أنني مهم، والتسجيل هو وظيفتي. الاَن يمكن أن تتنفس أجواء لطيفة في المنتخب الوطني". وانتقد ماورو إيكاردي الإدارة السابقة للمنتخب، بقوله: "الاَن توجد مجموعة حقيقية. لدينا المتعة ونبني شيئًا مهمًا. لم يكن الأمر كذلك