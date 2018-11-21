انت الان تتابع كارلوس: الريال بحاجة لنيمار وهؤلاء أفضل من لعبت معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٣ م

قال روبرتو كارلوس، الظهير الأيسر الأسطوري لنادي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق، وسفير ريال مدريد حاليًا، إن الملكي بحاجة للاعب مثل مواطنه نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي تصريحات نقلها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، اليوم الأربعاء قال كارلوس: "أعتقد أن جميع الأندية في العالم تود أن يكون معها لاعب مثل نيمار، إنه لاعب كرة قدم لا يصدق وأعتقد أنه سيكون الأفضل في العالم قريبًا. اللاعبون أمثاله ليس فقط نادي ريال مدريد بحاجة لهم، بل أفضل الفرق في العالم أيضًا".

وأشاد روبرتو كارلوس بمواهب أمريكا الجنوبية قائلا: "لاعبو أمريكا الجنوبية جيدون للغاية. هناك عدد لا يحصى من اللاعبين من نوعية لا تصدق في تلك البلاد". وتابع كارلوس: "ذكر أسماء معينة ليس بالأمر السهل، لكن أعتقد أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية بدأت تعود كما كانت، ونأمل أن نرى شبابًا يتمتعون بالمهارات والشخصيات