انت الان تتابع مدرب الأهلي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ م

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل الإماراتي، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس، على ملعب زعبيل، والتي تضمن له التأهل لدور الثمانية، مضيفًا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا صعوبة المباراة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب بالإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال المدرب العام للأهلي إن الفريق الإماراتي يضم بين صفوفه عناصر مميزة، خاصة في خط الهجوم، لكن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويلعب من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز. ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على ملعب