انت الان تتابع سقوط رونالدو ورئاسة بايرن الأبرز في الصحف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ركزت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء على التسريبات الخاصة بعد تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في القائمة النهائية للفوز بالكرة الذهبية.

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم، على الفوز الدرامي للأتزوري على الولايات المتحدة (1-0) في المباراة الودية، أمس الثلاثاء، وجاء عنوان صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ألفية إيطاليا.. أولاد مانشيني يفوزون ويقدمون مباراة جيدة.. ظهور تاريخي لمويس كين، والمنتخب يجد الهدف مع بوليتانو في الدقيقة 94"، وأضافت "ميلان يهتز.. زلاتانوسينسي (بجانب باريديس) على الطريق.. وبالنسبة للدفاع، هناك رودريجو كايو أو كريستينسن"، وتابعت "الكرة الذهبية.. رونالدو يُهزم".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الكرة الذهبية: صفعة على وجه رونالدو.. شريط فيديو يظهر القرارات التي اتخذتها لجنة التحكيم.. فاران، مبابي ومودريتش على المنصة". وأضافت "استبعاد كريستيانو: إنه يدفع ثمن رحيله عن ريال مدريد (الذي لا يزال لديه مرشحان).. وميسي أيضًا خرج". وعنونت صحيفة "توتو سبورت":

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الكرة الذهبية: صفعة على وجه رونالدو.. شريط فيديو يظهر القرارات التي اتخذتها لجنة التحكيم.. فاران، مبابي ومودريتش على المنصة".

وأضافت "استبعاد كريستيانو: إنه يدفع ثمن رحيله عن ريال مدريد (الذي لا يزال لديه مرشحان).. وميسي أيضًا خرج".

وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "فاران من؟ لا يصدق: رونالدو خارج المنافسة من أجل الكرة الذهبية".

وتابعت "لجنة الحكام التي حددها الفرنسيون تضع مدافع ريال مدريد مع مبابي ومودريتش.. واستبعاد جريزمان أيضًا.. غضب رونالدو قد يتحول لميزة لصالح يوفنتوس".

الصحف الإسبانيةركزت الصحف الإسبانية على تصريحات ماركو أسينسيو، التي رد فيها على اتهامه بعدم تحمل المسئولية في ريال مدريد، بالإضافة إلى خيارات برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات أسينسيو، وخرجت بعنوان "يزعجني أن يتم التشكيك في طموحاتي، حديثي تم تفسيره بشكل غير صحيح، بالطبع أريد قيادة الفريق الملكي للتقدم".

وتابع أسينسيو "أنا طموح، أرغب في النجاح مع ريال مدريد، بدون شك أريد الاستمرار هنا، حديثي كان يدور حول ضرورة احترام الأدوار في الفريق".

وتحدثت الصحيفة عن رغبة دييجو كوستا، في استعادة الذاكرة التهديفية في الليجا عبر بوابة برشلونة، في الجولة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "يناير المشتعل".

وأبرزت الصحيفة، استعداد برشلونة لسوق انتقالات مزدحم، سواء في اللاعبين الراحلين أو القادمين، حيث يرغب فالفيردي في التعاقد مع بديل لصامويل أومتيتي، كما أصبح الباب مفتوحًا أمام رحيل عثمان ديمبلي.

وتطرقت صحيفة "سبورت" إلى اهتمام برشلونة بالفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب ليون، وخرجت بعنوان "ندومبيلي الهدف".

وتابعت "برشلونة يتواصل مع البيئة المحيطة باللاعب ندومبيلي، حال فشل استقدام رابيو أو دي يونج".

وأوضحت الصحيفة أن التشيلي أرتورو فيدال، الأقرب لخلافة إيفان راكيتيتش في وسط الملعب أمام أتلتيكو مدريد.

ونوهت الصحيفة إلى تركيز فيليب كوتينيو، على اللحاق بمباراة أتلتيكو مدريد، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

الصحف الألمانيةتعددت اهتمامات صحف ألمانيا، حيث جاء أبرزها متعلقًا بمستقبل إدارة نادي بايرن ميونخ، فضلًا عن صفقات بوروسيا دورتموند المحتملة في سوق الانتقالات.

وحمل غلاف صحيفة "سبورت بيلد" عنوانًا رئيسيًا جاء فيه "كان رئيس بايرن الجديد؟"، حيث تساءلت عن مدى استعداد أوليفر كان، حارس مرمى الفريق السابق، لتولي رئاسة النادي البافاري مستقبلًا.

كما ألقت الصحيفة الضوء على مستقبل المهاجم الألماني تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج، بين التجديد أو الرحيل.

أما صحيفة "Fussball Bild" فجاء عنوان غلافها "هازارد إلى دورتموند؟"، في إشارة لإمكانية انتقال البلجيكي ثورجان هازارد، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى أسود الفيستيفال.

واهتمت الصحيفة أيضًا بالأخبار السيئة التي تلقاها الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعنوان "صدمة ثنائية لتوخيل بإصابة نيمار ومبابي".

على جانب آخر، حمل غلاف صحيفة "Express" عنوان "موديست.. 5 أهداف في أول تدريب"، في إشارة لنجاح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست فور عودته لنادي كولن، في هز الشباك 5 مرات في أول مران.