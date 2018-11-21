الان تتابع الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات صرح المتحدث باسم الكرملين الروسي، منذ قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال قمة العشرين التي ستعقد بدولة الأرجنتين، نهاية الشهر الجاري.

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