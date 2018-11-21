وفد من "حماس" يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع المخابرات المصرية

وقال مصدر من حركة حماس، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وفدا من حركة حماس يغادر قطاع غزة إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المخابرات المصرية واستكمال البحث في ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس".
وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
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