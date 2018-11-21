ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على "تجمع ديني" في أفغانستان لـ 55 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا لعلماء الدين في العاصمة كابول أمس الثلاثاء إلى 55 قتيلًا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح قوله إن 55 شخصًا قُتلوا في الهجوم، فيما أُصيب 94 آخرون.

وكانت حركة طالبان قد نفت تورطها في الهجوم، وأدانت الهجمات التي تستهدف المدنيين أو علماء الدين، فيما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني الحداد على أرواح الضحايا، واصفًا الانفجار بـ"الجريمة التي لا تغتفر"

